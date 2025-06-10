Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Folge 2: Stephen Griffiths
43 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Zwischen 2009 und 2010 wurden drei Sexarbeiterinnen in Bradford, West Yorkshire, brutal ermordet. Die Spur führte zum 40-jährigen Stephen Griffiths, der sich selbst als "Armbrust-Kannibalen" bezeichnete und nach grausamer Berühmtheit strebte. In einer erschütternden Offenbarung erzählt seine Ex-Freundin von den jahrelangen physischen und psychischen Qualen, die sie durch einen der grausamsten Mörder Großbritanniens erlebte.
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Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH