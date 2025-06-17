Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Folge 3: Timothy Boczkowski
43 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Ein frommer Familienvater verliert zwei Ehefrauen - beide sollen auf mysteriöse Weise ertrunken sein. Ein bizarrer Zufall oder steckt mehr dahinter? Erst Jahre später, als die Polizei die drei Kinder befragt, kommt es zum Durchbruch, der die erschütternde Wahrheit ans Licht bringt ...
Alle Staffeln im Überblick
Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH