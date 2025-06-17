Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Folge 4: Levi Bellfield
43 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Zwei Morde und mehrere brutale Überfälle auf junge, blonde Frauen versetzen London in Angst. Der Täter lauert seinen Opfern an Bushaltestellen auf und schlägt sie mit stumpfen Gegenständen nieder. Während die Polizei fieberhaft ermittelt, kontrolliert Levi Bellfield zunehmend das Leben seiner Freundin. Als sie ihn schließlich anzeigt, ahnt sie nicht, wie entscheidend ihre Aussage für die Ermittlungen sein wird ...
Alle Staffeln im Überblick
Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: NBC UNIVERSAL International GmbH