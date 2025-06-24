Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Folge 5: Shawn Grate
42 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 16
Als eine gefesselte Frau den Notruf wählt, stößt die Polizei in Ashland, Ohio, auf Shawn Grate. Bei seiner Vernehmung gesteht er mehrere Morde an wehrlosen Frauen, die er entführte, missbrauchte und tötete. Für seine Halbschwester Barbara Charter bricht eine Welt zusammen. Sie fragt sich verzweifelt, welche Abgründe seiner Kindheit ihn zum Serienkiller machten.
Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
