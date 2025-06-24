Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6vom 24.06.2025
Folge 6: Elizabeth Wettlaufer

42 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Die kanadische Pflegerin Elizabeth Wettlaufer gesteht in einer Psychiatrie, mehrere Senioren getötet zu haben. Die Ermittler zweifeln: Handelt es sich hier um eine Wahnvorstellung oder um ein grausames Geständnis? Erst nach akribischer Spurensuche fügt sich Stück für Stück ein düsteres Bild zusammen.

SAT.1 GOLD
