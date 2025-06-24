Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Folge 6: Elizabeth Wettlaufer
42 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Die kanadische Pflegerin Elizabeth Wettlaufer gesteht in einer Psychiatrie, mehrere Senioren getötet zu haben. Die Ermittler zweifeln: Handelt es sich hier um eine Wahnvorstellung oder um ein grausames Geständnis? Erst nach akribischer Spurensuche fügt sich Stück für Stück ein düsteres Bild zusammen.
Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH