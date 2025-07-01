Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
Folge 8: Anthony Sowell
43 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16
Als die Polizei in Cleveland dem Vergewaltigungsvorwurf gegen Ex-US-Marine Anthony Sowell nachgeht, ahnt niemand das Grauen, das hinter den Türen seines Hauses lauert: Elf Frauenleichen werden entdeckt. Während die Stadt unter Schock steht, wird seine Schwester zum Ziel von Hass und Drohungen. Was trieb den Mann, den Nachbarn als charmant beschrieben, zu solch brutalen Taten?
Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord
