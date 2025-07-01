Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 01.07.2025
Folge 8: Anthony Sowell

43 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16

Als die Polizei in Cleveland dem Vergewaltigungsvorwurf gegen Ex-US-Marine Anthony Sowell nachgeht, ahnt niemand das Grauen, das hinter den Türen seines Hauses lauert: Elf Frauenleichen werden entdeckt. Während die Stadt unter Schock steht, wird seine Schwester zum Ziel von Hass und Drohungen. Was trieb den Mann, den Nachbarn als charmant beschrieben, zu solch brutalen Taten?

