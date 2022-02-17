Es besteht akute LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 17.02.2022: Es besteht akute Lebensgefahr
90 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12
In Düsseldorf werden Marcel und Désirée zu einem COPD Einsatz in ein Schaustellerviertel gerufen. Die Notfallsanitäter dürfen keine Zeit verlieren, denn sie müssen den um Luft ringenden Mann so schnell wie möglich in ein Krankenhaus bringen. Michael und David haben in Stuttgart auch mit einem besonders schweren Fall von Atemnot zu kämpfen, während in Jena Petro und Sindy zu einer Grundschule ausfahren müssen. Ein kleiner Junge klagt über schreckliche Bauchschmerzen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Büttgenbach, Gerrit