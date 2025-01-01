Da geht einem schon mal ein bisschen mehr die PumpeJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Da geht einem schon mal ein bisschen mehr die Pumpe
90 Min.Ab 12
Zu später Stunde geht auf der Rettungswache in Düsseldorf ein Notruf ein: Désirée und Marcel werden zu einem internistischen Notfall im Untergeschoss gerufen. Auch in Stuttgart haben Michael und David alle Hände voll zu tun. Sie müssen einer Patientin helfen, die offenbar eine Schenkelhalsfraktur erlitten hat. In Dresden fahren die Rettungskräfte zu einer Grundschule aus, in der ein Kind tief gestürzt ist. Wie schlimm sind die Verletzungen?
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Büttgenbach, Gerrit