Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 03.03.2022: Durch den Notruf haben sie ihm das Leben gerettet
Folge vom 03.03.2022
Rosi und Max werden in Dortmund wegen eines psychischen Notfalls vor einer Sonderschule alarmiert. Ein 17-jähriger Junge hat eine Panikattacke erlitten und ist nicht mehr ansprechbar. Das Dresdner Sanitäter-Gespann ist unterwegs zu einem Einsatz mit Verdacht auf Schlaganfall. Da gilt es keine Zeit zu verlieren! Und in Stuttgart eilen Michael und David zu einem Brand. Schon während der Fahrt machen sich die Rettungskräfte auf alles gefasst ...
