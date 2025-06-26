Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Patient mit starken BauchschmerzenJetzt ohne Werbung streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 26.06.2025: Einsatzgebiet Fürstenfeldbruck: Patient mit starken Bauchschmerzen
45 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Büttgenbach, Gerrit