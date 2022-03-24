Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 24.03.2022
91 Min.Ab 12

In Dresden werden Yvonne und Sebastian zu einer laufenden Reanimation in eine Arztpraxis gerufen. "Gasalarm" lautet derweil die Meldung in Dortmund und führt die Rettungskräfte zu einer Baustelle. Hier soll ein Baggerfahrer eine Gasleitung getroffen haben. In Stuttgart heißt es für Michael und David wiederum: "Kollaps/Synkope vor dem zoologischen Garten". Und in Kiel eilen die Sanitäter zu einer bewusstlosen Person.

