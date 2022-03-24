Wir hatten plötzlich zwei PatientenJetzt kostenlos streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 24.03.2022: Wir hatten plötzlich zwei Patienten
Folge vom 24.03.2022
In Dresden werden Yvonne und Sebastian zu einer laufenden Reanimation in eine Arztpraxis gerufen. "Gasalarm" lautet derweil die Meldung in Dortmund und führt die Rettungskräfte zu einer Baustelle. Hier soll ein Baggerfahrer eine Gasleitung getroffen haben. In Stuttgart heißt es für Michael und David wiederum: "Kollaps/Synkope vor dem zoologischen Garten". Und in Kiel eilen die Sanitäter zu einer bewusstlosen Person.
