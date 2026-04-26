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Legendäre Flugzeuge

MiG - Überschallflieger aus dem Osten

WELTFolge vom 26.04.2026
MiG - Überschallflieger aus dem Osten

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Legendäre Flugzeuge

Folge vom 26.04.2026: MiG - Überschallflieger aus dem Osten

51 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Die Flieger der Reihe MiG waren eine der wichtigsten Waffen der Sowjetunion im Konflikt mit dem Westen. Die Jagdflugzeuge gehörten zu den fortschrittlichsten Modellen ihrer Zeit. Die leistungsstarken Kampfjets sind seit dem Koreakrieg im Einsatz. Mit nur 17 Metern Länge mögen die Abfangjäger zwar nicht groß sein, dafür aber wendig und schnell. Aufgrund ihrer Vorzüge werden die Modellreihen der MiG bis heute weiterentwickelt und modernisiert.

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