Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer

André Rygiert ist Filmemacher und Abenteurer. Auf seinen Expeditionen nutzt der Youtuber moderne Technik wie zum Beispiel FPV-Drohnen, um an entlegenen Orten faszinierende Bilder einzufangen. In „Legends Uncovered“ reist André mit kleinen Teams nach Südostasien sowie Zentral- und Südamerika. Im vietnamesischen Dschungel erkundet er die größte Höhle der Welt. Auf der Kokos-Insel vor der Küste Costa Ricas geht er der Legende von einem Piratenschatz auf den Grund. Und inspiriert von dem berühmten Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle sucht er in Venezuela nach der „Verlorenen Welt“. Auf ihren Touren stellen sich André und seine Begleiter in atemberaubender Natur spannenden Herausforderungen.
