Das Ende der verlorenen WeltJetzt kostenlos streamen
Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer
Folge vom 14.01.2026: Das Ende der verlorenen Welt
44 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
André Rygiert und seine Begleiter wollen in Venezuela den Roraima-Tepui erklimmen. Die einzigartige Landschaft auf der Hochebene des Tafelbergs inspirierte den britischen Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle zu seinem Roman „The Lost World“. Der lange Marsch durch die Wildnis der Gran Sabana ist beschwerlich. Die Abenteurer durchqueren einen reißenden Fluss und folgen einem schmalen Pfad. Jeder Schritt bringt sie ihrem Ziel näher. Oben auf dem Plateau packt André seine FPV-Drohne aus, um die bizarren Felsformationen im Nebel mit der Kamera einzufangen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.