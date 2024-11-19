Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Arm geerbt

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 19.11.2024
Arm geerbt

Arm geerbtJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 31: Arm geerbt

23 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Carmen Koch wendet sich geschockt an Ingo Lenßen: Ihr Pflegevater Olaf Busch ist tot, und obwohl er sie nie adoptierte, steht ihr nun ein Erbteil zu - genau wie seinen leiblichen Kindern. Doch damit kam die böse Überraschung: Die Geschwister sollen das Erbe wegen Schulden ausgeschlagen haben. Ist Carmen jetzt die Alleinerbin eines gigantischen Schuldenbergs? Das Team Lenßen nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf Abgründe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen