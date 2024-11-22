Lenßen hilft
Folge 7: Patchwork - Hard Work
23 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Rechtsanwalt Ingo Lenßen muss zwischen Stiefgeschwistern vermitteln. Die Schülerin Nele Hofmann hat Anzeige gegen ihren Stiefbruder Elias erstattet, weil er von ihr heimlich Fotos halbbekleidet im Bad gemacht haben soll. Elias weist die Anschuldigungen vehement zurück. Das Elternpaar ist sich uneinig, welchem Kind es glauben soll. Die Patchworkfamilie droht zu zerbrechen, als die Fotos im Klassenchat auftauchen. Team Lenßen versucht, Licht in die Geschichte zu bringen.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1