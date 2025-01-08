Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 61vom 08.01.2025
23 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12

Ines Rhein setzt auf die Hilfe von Team Lenßen: Ihre 17-jährige Tochter Kira leidet unter schweren Nebenwirkungen nach einer Botoxbehandlung, die sie angeblich selbst vorgenommen hat. Doch die Mandantin ist überzeugt, dass Kira sich niemals selbst gespritzt hätte. Ein Gespräch mit der Tochter enthüllt eine schockierende Wahrheit - es gibt weitere Betroffene. Jetzt muss Ingo schnell handeln, um zu verhindern, dass noch mehr junge Frauen für die Schönheit leiden müssen.

