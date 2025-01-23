Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

SAT.1Staffel 1Folge 78vom 23.01.2025
23 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Team Lenßen wird von der hilflosen Tina Speicher um Hilfe gebeten. Nach dem Kollaps ihrer Tochter Jasmin durch eine illegale Abnehmspritze droht das Jugendamt, ihr die Kinder wegzunehmen. Während Ex-Mann Chris das alleinige Sorgerecht fordert, verschwindet die Tochter spurlos.

SAT.1
