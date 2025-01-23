Gefährliches WundermittelJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 78: Gefährliches Wundermittel
23 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Team Lenßen wird von der hilflosen Tina Speicher um Hilfe gebeten. Nach dem Kollaps ihrer Tochter Jasmin durch eine illegale Abnehmspritze droht das Jugendamt, ihr die Kinder wegzunehmen. Während Ex-Mann Chris das alleinige Sorgerecht fordert, verschwindet die Tochter spurlos.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1