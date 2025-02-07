Lenßen hilft
Folge 92: Biss einer weint
23 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Matze Haas kommt verzweifelt zu Team Lenßen: Sein Sohn Mika hat Kitakumpel Bene gebissen. Benes Mutter Corinna Fetzer will ihn wegen Körperverletzung anzeigen und fordert Schmerzensgeld. Doch es kommt noch schlimmer: Ex-Frau Jessy schränkt Matzes Umgangsrecht ein und droht mit dem Familiengericht. Auch die Kita-Leiterin erwägt Mikas Ausschluss. Team Lenßen deckt auf: Mika selbst wird gemobbt - und der wahre Täter ist schockierend.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
