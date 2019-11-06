Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 10vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Miete wird immer teurer oder der Vermieter hat ständig etwas auszusetzen. Aber auch die Suche nach einer neuen Wohnung ist nicht immer einfach. Ingo Lenßen klärt für Sie die wichtigsten Fragen rund ums Thema "Wohnen": Hat man als Mieter eine Heizpflicht? Welche Versicherung haftet im Brandfall - die des Vermieters oder des Mieters? Und was ist bei Schimmel in der Wohnung? Wir verraten es Ihnen. Rechte: Sat.1 Gold

