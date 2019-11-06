Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 11vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Fahrrad, Auto oder Bahn? Überall finden sich spannende und interessante Rechtsfragen: Muss ich auch tagsüber Lichter für mein Fahrrad dabei haben? Darf ein Taxifahrer die Tier-Mitnahme verweigern? Und wer zahlt eigentlich, wenn man wegen eines Streiks zu spät kommt? Diese und noch viele weitere Fragen beantwortet TV-Anwalt Ingo Lenßen in dieser Woche bei "Lenßen klärt auf". Rechte: Sat.1 Gold

