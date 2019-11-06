Alles unter KontrolleJetzt ohne Werbung streamen
Lenßen klärt auf
Folge 12: Alles unter Kontrolle
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Meistens ist das auch so. Doch was dürfen Polizisten tatsächlich und was nicht? Und dürfen Fahrkartenkontrolleure einen einfach festhalten? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Kontrolle gibt Ingo Lenßen in dieser Woche. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen klärt auf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold