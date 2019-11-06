Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Lenßen klärt auf

Alles unter Kontrolle

Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
Joyn+
Alles unter Kontrolle

Alles unter KontrolleJetzt ohne Werbung streamen

Lenßen klärt auf

Folge 12: Alles unter Kontrolle

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Polizei, dein Freund und Helfer. Meistens ist das auch so. Doch was dürfen Polizisten tatsächlich und was nicht? Und dürfen Fahrkartenkontrolleure einen einfach festhalten? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Kontrolle gibt Ingo Lenßen in dieser Woche. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen klärt auf
Lenßen klärt auf

Lenßen klärt auf

Alle 2 Staffeln und Folgen