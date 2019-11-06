Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Lenßen klärt auf

Betrügern auf der Spur

Staffel 3Folge 15vom 06.11.2019
Joyn Plus
Betrügern auf der Spur

Betrügern auf der SpurJetzt ohne Werbung streamen

Lenßen klärt auf

Folge 15: Betrügern auf der Spur

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schnell mal die Unterschrift des Partners fälschen? Vorsicht! Urkundenfälschung kann mit einer Haftstrafe geahndet werden. Wer betrügt, wird bestraft. Doch wo verläuft die Grenze zwischen Betrug und Schummelei? Gibt es auch Situationen, in denen lügen erlaubt ist? Wie antwortet man z.B. bei einem Vorstellungsgespräch auf die Frage, ob man eine Familie plant? TV-Anwalt Ingo Lenßen hat die Antworten auf Ihre Fragen rund um das Thema Betrug. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen klärt auf
Lenßen klärt auf

Lenßen klärt auf

Alle 2 Staffeln und Folgen