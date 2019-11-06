Betrügern auf der SpurJetzt ohne Werbung streamen
Folge 15: Betrügern auf der Spur
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Schnell mal die Unterschrift des Partners fälschen? Vorsicht! Urkundenfälschung kann mit einer Haftstrafe geahndet werden. Wer betrügt, wird bestraft. Doch wo verläuft die Grenze zwischen Betrug und Schummelei? Gibt es auch Situationen, in denen lügen erlaubt ist? Wie antwortet man z.B. bei einem Vorstellungsgespräch auf die Frage, ob man eine Familie plant? TV-Anwalt Ingo Lenßen hat die Antworten auf Ihre Fragen rund um das Thema Betrug. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold