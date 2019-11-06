Lenßen klärt auf
Folge 16: Männer und Frauen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit High Heels Auto fahren und dazu noch viel zu langsam? Das klingt wohl eher nach dem weiblichen Geschlecht als nach einem Mann. Doch macht sich die Frau damit strafbar? Und ist der Ärger des Manns über die Frauenquote berechtigt? Zwischen Männern und Frauen gibt es mindestens so viele Unterschiede wie Gemeinsamkeiten. Da sind Konflikte programmiert. Doch TV-Anwalt Ingo Lenßen weiß Rat. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen klärt auf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold