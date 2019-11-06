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Lenßen klärt auf

Männer und Frauen

Staffel 3Folge 16vom 06.11.2019
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Lenßen klärt auf

Folge 16: Männer und Frauen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mit High Heels Auto fahren und dazu noch viel zu langsam? Das klingt wohl eher nach dem weiblichen Geschlecht als nach einem Mann. Doch macht sich die Frau damit strafbar? Und ist der Ärger des Manns über die Frauenquote berechtigt? Zwischen Männern und Frauen gibt es mindestens so viele Unterschiede wie Gemeinsamkeiten. Da sind Konflikte programmiert. Doch TV-Anwalt Ingo Lenßen weiß Rat. Rechte: Sat.1 Gold

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