Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Lenßen klärt auf

Alltag

Staffel 3Folge 17vom 06.11.2019
Joyn Plus
Alltag

AlltagJetzt ohne Werbung streamen

Lenßen klärt auf

Folge 17: Alltag

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alltag, das klingt nach Routine und täglichem Einerlei. Von wegen! Kein Tag ist wie der andere, keine Stolperfalle und kein Fettnäpfchen gleich. Es gilt jeden Tag aufs Neue, die rechtliche Klippen sicher zu umschiffen. Wer zahlt, wenn der Einkaufswagen gegen ein fremdes Auto rollt? Welche Rechte und Pflichten habe ich beim Arztbesuch und muss ich für ein Glas Leitungswasser im Restaurant zahlen? TV-Anwalt Ingo Lenßen hilft Ihnen, juristische Fragen des Alltags zu meistern. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen klärt auf
Lenßen klärt auf

Lenßen klärt auf

Alle 2 Staffeln und Folgen