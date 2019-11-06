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Lenßen klärt auf

Ärger in den (eigenen) 4 Wänden

Staffel 3Folge 18vom 06.11.2019
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Lenßen klärt auf

Folge 18: Ärger in den (eigenen) 4 Wänden

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Trautes Heim, Glück allein. Klingt wunderbar, wären da nicht einige Zeitgenossen, die einem das Leben schwer machen können: Nachbarn, Handwerker, Vermieter. Sie alle haben das Potenzial, Ärger ins traute Heim zu bringen. Darf der Handwerker Fotos einer Privatwohnung ins Internet stellen? Darf man die eigene Wohnung an Touristen vermieten? Wohl dem, der seine Rechte kennt und für Scharmützel gut gewappnet ist. TV-Anwalt Ingo Lenßen beantwortet wieder spannende Fragen. Rechte: Sat.1 Gold

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