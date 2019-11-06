Ärger in den (eigenen) 4 WändenJetzt ohne Werbung streamen
Lenßen klärt auf
Folge 18: Ärger in den (eigenen) 4 Wänden
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Trautes Heim, Glück allein. Klingt wunderbar, wären da nicht einige Zeitgenossen, die einem das Leben schwer machen können: Nachbarn, Handwerker, Vermieter. Sie alle haben das Potenzial, Ärger ins traute Heim zu bringen. Darf der Handwerker Fotos einer Privatwohnung ins Internet stellen? Darf man die eigene Wohnung an Touristen vermieten? Wohl dem, der seine Rechte kennt und für Scharmützel gut gewappnet ist. TV-Anwalt Ingo Lenßen beantwortet wieder spannende Fragen. Rechte: Sat.1 Gold
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Lenßen klärt auf
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Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: Sat.1 Gold