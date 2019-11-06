Lenßen klärt auf
Folge 19: Arbeit
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Arbeit ist das halbe Leben, sagt der Volksmund. Da ist was dran. Umso wichtiger, dass man weiß, wann man den Anweisungen des Arbeitgebers folgen muss und an welcher Stelle Widerspruch erlaubt ist. Sie müssen sich als Arbeitnehmer nicht alles gefallen lassen, was man von Ihnen verlangt. Kann der Vorgesetzte anordnen, dass ich die Mittagspause am Schreibtisch mache und weiterarbeite? Ist es generell verboten, über den Chef zu lästern? Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen klärt auf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold