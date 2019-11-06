Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen klärt auf

Arbeit

Staffel 3Folge 19vom 06.11.2019
Arbeit

Folge 19: Arbeit

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Arbeit ist das halbe Leben, sagt der Volksmund. Da ist was dran. Umso wichtiger, dass man weiß, wann man den Anweisungen des Arbeitgebers folgen muss und an welcher Stelle Widerspruch erlaubt ist. Sie müssen sich als Arbeitnehmer nicht alles gefallen lassen, was man von Ihnen verlangt. Kann der Vorgesetzte anordnen, dass ich die Mittagspause am Schreibtisch mache und weiterarbeite? Ist es generell verboten, über den Chef zu lästern? Rechte: Sat.1 Gold

