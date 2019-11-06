Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 20vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sommer, Sonne, Strand - die Zutaten für einen perfekten Urlaub. Doch nicht immer ist die Zeit so unbeschwert, wie man es sich erträumt. Da kommen einem Kakerlaken näher als einem lieb ist, dafür ist der Strand viel zu weit weg. Und selbst eine Sandburg kann heftige Diskussionen und Streitereien auslösen. Wenn dann noch der Koffer auf der Strecke bleibt, kann von Erholung keine Rede mehr sein. Doch es gibt Hilfe: Ingo Lenßen führt Sie durch den Paragrafendschungel des Reiserechts. Rechte: Sat.1 Gold

