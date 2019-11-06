Lenßen klärt auf
Folge 20: Urlaub
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sommer, Sonne, Strand - die Zutaten für einen perfekten Urlaub. Doch nicht immer ist die Zeit so unbeschwert, wie man es sich erträumt. Da kommen einem Kakerlaken näher als einem lieb ist, dafür ist der Strand viel zu weit weg. Und selbst eine Sandburg kann heftige Diskussionen und Streitereien auslösen. Wenn dann noch der Koffer auf der Strecke bleibt, kann von Erholung keine Rede mehr sein. Doch es gibt Hilfe: Ingo Lenßen führt Sie durch den Paragrafendschungel des Reiserechts. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Sat.1 Gold