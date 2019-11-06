Rechtsfallen in der FreizeitJetzt ohne Werbung streamen
Lenßen klärt auf
Folge 9: Rechtsfallen in der Freizeit
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Es gibt allerlei Arten, seine Freizeit zu verbringen. Der eine ist am liebsten sportlich unterwegs, der andere lässt es eher ruhig angehen. Jeder nach seinem Gusto, doch für alle gilt: Auch in der Freizeit gelten Gesetze, müssen Recht und Ordnung eingehalten werden. Damit die arbeitsfreie Zeit nicht zum Albtraum wird, klärt Ingo Lenßen die wichtigsten Fragen rund um das Thema Freizeit. Kaum zu glauben, was einem alles passieren kann, wenn man gar nicht damit rechnet . Rechte: Sat.1 Gold
