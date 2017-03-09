Cannabis und SexhotlineJetzt ohne Werbung streamen
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Folge 3: Cannabis und Sexhotline
95 Min.Folge vom 09.03.2017Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen steht den TV-Zuschauern kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Bei "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" gibt der Anwalt, der am Bodensee eine eigene Kanzlei führt juristische Lebensberatung am Telefon.
