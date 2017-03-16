Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

SAT.1 GOLDStaffel 2017Folge 4vom 16.03.2017
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

95 Min.Folge vom 16.03.2017Ab 12

Der populäre Anwalt Ingo Lenßen berät in seiner Call-In-Show die Zuschauer in Rechtsbelangen. Die Hotline ist für die Anrufer kostenlos und der Jurist nimmt sich Zeit, um die Nöte und Sorgen möglichst schnell und effektiv aufzulösen.

