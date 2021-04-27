Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Folge 3: Episode 3
113 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 12
Lenßen live - der Kultanwalt am Telefon kehrt bereits mit der 9. Staffel zurück. Ingo Lenßen berät die Zuschauer live am Telefon zu den absurdesten und verzwicktesten Rechtsfragen und gibt dabei auch seine persönliche Einschätzung ab.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Recht, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold