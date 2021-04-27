Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Episode 3

SAT.1 GOLDStaffel 2021Folge 3vom 27.04.2021
113 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen steht den TV-Zuschauern kostenlos mit Rat und Tat zur Seite. Bei "Lenßen Live" gibt der Anwalt juristische Lebensberatung am Telefon. Ob der Ex-Mann seinen Unterhalt nicht zahlt oder der Vermieter nur Ärger macht oder wenn beim Online-Händler die Ware ausbleibt: Ingo Lenßen kennt sich aus! Bildrechte: SAT.1 GOLD/Müller, Benedikt.

