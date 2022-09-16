Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 63vom 16.09.2022
Ghost - Keine Nachricht von Tom

Ghost - Keine Nachricht von TomJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 63: Ghost - Keine Nachricht von Tom

23 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 12

Ingo Lenßen erfährt von Vivien Bertram (38), dass ihr Freund Tom Herzog (35) spurlos verschwunden ist. Kurz vorher hat Vivien Tom Geld für die Reparatur eines Laptops geliehen, das Elektrohändler Willi Heinrichs (53) nun verlangt. Weil Vivien das nicht zahlen kann, will Willi sie wegen Betrugs anzeigen. Plötzlich sind Toms Social Media-Profile gesperrt und er ist nirgends zu erreichen. Sarah vermutet, dass Vivien von Tom geghostet wird.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen