Staffel 3Folge 87vom 17.02.2025
Lenßen übernimmt
Folge 87: Verbotene Liebe
23 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Gesamtschullehrerin Sandra Rütters (42) gerufen, weil ihr Schüler Mika Bertram (16) ihr unterstellt, eine Affäre mit ihm zu haben. Nun droht ihr die Entlassung aus dem Schuldienst, ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und ein Berufsverbot. Sandra ist völlig verzweifelt. Ingo Lenßen will den Vorfall aufklären und herausfinden, was hinter den Missbrauchsvorwürfen steckt ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1