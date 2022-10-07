Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 88vom 07.10.2022
Adoptionsantrag mit Folgen

Lenßen übernimmt

Folge 88: Adoptionsantrag mit Folgen

23 Min.Folge vom 07.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Meike Timmer (36) gerufen, die um Hilfe für ihren Verlobten Henry Schumann (40) bittet. Sein Adoptionsantrag für ihre Tochter Lotta Timmer (11) ist in Gefahr, weil eine Bekannte, Tatjana Brenner (36), ihn wegen sexueller Nötigung angezeigt hat. Henry schwört, dass er Tatjana nicht angefasst hat! Team Lenßen versucht herauszufinden, was hinter den Vorwürfen steckt.

Lenßen übernimmt

