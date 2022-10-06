Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 96vom 06.10.2022
Ein tierisches Verbrechen

Lenßen übernimmt

Folge 96: Ein tierisches Verbrechen

23 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12

Team Lenßen wird von Julia Witte (38), der Besitzerin eines Hundesalons, um Hilfe gebeten: In ihren Hundesalon wurde eingebrochen - er ist komplett verwüstet und ihre Versicherung will nicht zahlen, weil sie ihr Versicherungsbetrug unterstellt! Ohne das Geld der Versicherung kann sie ihn nicht wieder öffnen. Aber wer will Julias Salon schaden?

