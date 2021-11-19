Let the music play - Das große Promi Special
Folge 1: Episode 1
106 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 6
Diese vier prominenten Rate-Duos treten an: Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann und Schauspieler und Sänger Tom Beck, Förderpreis-Trägerin und Moderatorin Aminata Belli und Schlagersänger Patrick Lindner, Sänger und Schauspieler Bürger Lars Dietrich und Oli.P und "The Voice Kids"-Moderatorin Melissa Khalaj und Rocker Gil Ofarim.
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
