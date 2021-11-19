Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let the music play - Das große Promi Special

Episode 1

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 19.11.2021
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Let the music play - Das große Promi Special

Folge 1: Episode 1

106 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 6

Diese vier prominenten Rate-Duos treten an: Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann und Schauspieler und Sänger Tom Beck, Förderpreis-Trägerin und Moderatorin Aminata Belli und Schlagersänger Patrick Lindner, Sänger und Schauspieler Bürger Lars Dietrich und Oli.P und "The Voice Kids"-Moderatorin Melissa Khalaj und Rocker Gil Ofarim.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Let the music play - Das große Promi Special
SAT.1
Let the music play - Das große Promi Special

Let the music play - Das große Promi Special

Alle 1 Staffeln und Folgen