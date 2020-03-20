Let's Face Reality
Folge 4: Folge 4
33 Min.Folge vom 20.03.2020Ab 16
Die dritte Staffel des Digital Originals "Let's Face Reality - Vom Laufsteg ins Leben" begleitet ehemalige #GNTM-Kandidatinnen auf ihrem Weg zum Erfolg und zeigt auf sehr persönliche Weise, was die Nachwuchsmodels und Influencerinnen in ihrem Alltag bewegt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Face Reality
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSieben