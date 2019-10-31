Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Letzte Chance für 4 Pfoten

Folge 4

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 31.10.2019
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Letzte Chance für 4 Pfoten

Folge 4: Folge 4

46 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 12

Jochen bekommt es diesmal mit einer ganz speziellen Tier-Mensch-Kombi zu tun: Die beiden Chihuahua-Damen Mia und Bella wohnen bei Sahra und ihrem Freund Oliver- und leben da sozusagen wie die Made im Speck. Das Resultat: Beide Hündinnen haben zuviel Speck auf den Rippen und Jochen muss samt Ernährungsberaterin Dr. Julia Fritz und einer Tierärztin dringend eingreifen. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Letzte Chance für 4 Pfoten
SAT.1 GOLD
Letzte Chance für 4 Pfoten

Letzte Chance für 4 Pfoten

Alle 1 Staffeln und Folgen