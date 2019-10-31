Letzte Chance für 4 Pfoten
Folge 4: Folge 4
46 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 12
Jochen bekommt es diesmal mit einer ganz speziellen Tier-Mensch-Kombi zu tun: Die beiden Chihuahua-Damen Mia und Bella wohnen bei Sahra und ihrem Freund Oliver- und leben da sozusagen wie die Made im Speck. Das Resultat: Beide Hündinnen haben zuviel Speck auf den Rippen und Jochen muss samt Ernährungsberaterin Dr. Julia Fritz und einer Tierärztin dringend eingreifen. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Letzte Chance für 4 Pfoten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold