Liebe auf den ersten Kick
Folge 1: Episode 1
56 Min.Ab 12
In "Liebe auf den ersten Kick - Die LOVOO und Jochen Schweizer Extrem-Dating-Show" wird Verlieben zur Grenzerfahrung für Herz, Kopf und Körper! Drei Singles, die ihr Glück bei "Hochzeit auf den ersten Blick" nicht gefunden haben, begeben sich auf eine emotionale und actionreiche Suche nach der großen Liebe - inklusive Adrenalinkick.
