Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 04.08.2025: Einmal Boston und zurück
44 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 6
Bevor die Schule wieder losgeht, wollen die Duprees einen Familienurlaub machen und ein Strandhaus mieten. Bei dieser Gelegenheit will Colin um Baylens Hand anhalten. Vater Allen ringt um Fassung, weil seine Tochter gerade erst von zuhause ausgezogen ist und jetzt schon ihre Verlobung ansteht. Doch Colin hat den Ring mit großem Diamanten, den er noch eine Weile abzahlen muss, schon in der Tasche. Bevor es losgeht, wollen Baylen und Colin einen gemütlichen Filmeabend organisieren, doch leider gibt es kaum einen Film, der bei der 22-Jährigen keine Tics auslöst. Und so wird der Abend wenig entspannend.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.