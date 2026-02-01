Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 13vom 22.02.2026
Im Auftrag seiner Majestät

Folge 13: Im Auftrag seiner Majestät

41 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das LKW-Business am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Mit ihren besonderen Schwertransport-Abschleppwagen bergen sie die verunglückten LKWs und geraten dabei nicht selten selber in brenzliche Situationen.

