Log Horizon
Folge 3: Der Weg in den Abgrund
24 Min.Ab 12
Shiroe ist passionierter Spieler des MMORPG "Elder Tales". Eines Tages kommt es zu einem Zwischenfall, bei dem alle aktiven Player in dem Online-Rollenspiel gefangen werden. Gemeinsam mit seinen Freunden kämpft sich Shiroe durch die virtuelle Welt, aus der es kein Entkommen gibt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN