Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen
Look of Love
Folge 10: Folge 10
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Verena (22) hat sich während der Schwangerschaft sehr gehen lassen. Nun nimmt Ehemann Torsten (26) bei "Look of Love" ihr Styling in die Hand. Die junge Mutter soll ihren Schlabberlook ablegen und sich in eine sexy Lady verwandeln. Aber auch Verena lässt sich für den passionierten Cordhosenträger etwas einfallen ... Rechte: ProSieben
Alle Staffeln im Überblick
Look of Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Mode/Fashion
Altersfreigabe:
0