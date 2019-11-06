Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Bei Tina (20) und Stefan (25) sorgt das Thema Mode immer wieder für hitzige Diskussionen. Stefan hasst Tinas Teenie-Oberteile, die Studentin will ihren Freund einmal schicker angezogen sehen. Styling-Expertin Cleo und Visagist David verpassen den beiden eine Rundum-Erneuerung. Werden Tina und Stefan mit dem Ergebnis zufrieden sein? Rechte: ProSieben

