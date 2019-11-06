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Look of Love

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Folge 5

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Look of Love

Folge 5: Folge 5

42 Min.Folge vom 06.11.2019

Das junge Paar Elena (26) und Christian (25) ist erst seit vier Monaten zusammen, doch schon jetzt haben die beiden etwas aneinander auszusetzen. Der Lokführer erträgt den Freizeitlook seiner Liebsten nicht mehr und die Hausfrau würde am liebsten sein T-Shirt mit Schafsmotiv wegwerfen. Können die Styling-Experten Cleo und David den Look von Elena und Christian erfolgreich ändern? Rechte: ProSieben

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Look of Love

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