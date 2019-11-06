Zum Inhalt springenBarrierefrei
Look of Love

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Daniela und Andi sind eigentlich ein glückliches Paar, doch leider bringt eine Sache sie regelmäßig auf die Palme: Beide sind mit dem Klamottengeschmack ihres Partners unzufrieden. Bei "Look of Love" wollen sie sich gegenseitig umstylen. Wird es Fashion-Expertin Cleo und Make-Up-Artist David gelingen, Daniela in eine elegante Frau und Andi in einem modebewussten Mann zu verwandeln? Rechte: ProSieben

