Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Look of Love
Folge 6: Folge 6
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Daniela und Andi sind eigentlich ein glückliches Paar, doch leider bringt eine Sache sie regelmäßig auf die Palme: Beide sind mit dem Klamottengeschmack ihres Partners unzufrieden. Bei "Look of Love" wollen sie sich gegenseitig umstylen. Wird es Fashion-Expertin Cleo und Make-Up-Artist David gelingen, Daniela in eine elegante Frau und Andi in einem modebewussten Mann zu verwandeln?
Look of Love
Genre:Unterhaltung, Mode/Fashion
Altersfreigabe:
0